旬を迎える「春キャベツ」。やわらかさとやさしい甘さが特徴です。今回は、春キャベツを使った作りおきレシピを3つご紹介します。 ▼ 箸が止まらない旨塩味 食べやすく切ったキャベツをおろしにんにくや鶏ガラスープの素で味つけすればできあがり。ポリポリ食感がおいしくて、ご飯や麺のお供にもおすすめです。 ▼ せん切りのごまナムル キャベツをせん切りにし、塩もみをして水けを絞り、ごま油やすりごま、鶏ガラスープの素