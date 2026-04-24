「ベンチャーにとってAIで環境が大きく変わろうとしている」─。こう語るのは、起業家や中小企業の成長を支える東京ニュービジネス協議会（東京NBC）会長で、Ubicomホールディングス社長の青木正之氏。先の総選挙で大勝した高市早苗首相の政策とどう歩みを共にするのか。また、Ubicomでは全国の医療機関の約7割が赤字となる中、同社の医療機関向け経営支援ソフトで、どのように医療機関の経営を下支えしていくの