岡山県庁 岡山県は、2025年11月から全ての職員を対象に実施している通年軽装について、服装の目安を変更しました。 変更は、5月1日からで、新たにジーンズの着用を認めます。落ち着いた色合いでダメージ加工の無いものに限り、原則執務室内で着用することができます。ジーンズに加えて、デニムシャツやデニムスカートも認めます。 また、これまで白か薄い色のみ執務室内での着用を許容していた