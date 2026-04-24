提供：岡山市 岡山市は2026年3月、災害時の物資備蓄を目的とした「北区第2集中備蓄倉庫」を北区田益に完成させました。 倉庫は鉄骨造で、床面積は444.4平方メートル。固定ラックと移動ラックを組み合わせた収納設備を備えています。 今後は、アルファ化米・水・簡易トイレなどの備蓄物資を順次搬入する予定です。災害発生時には、物資が不足する避難所等へ迅速かつ効率的に物資を届けるための拠点として機能し