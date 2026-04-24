アメリカ企業Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2026年4月23日に「Electron（エレクトロン）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた日本の超小型衛星8機はロケットから無事に分離されたことを、Rocket LabとJAXA（宇宙航空研究開発機構）が報告しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Electron (Kakushin Rising)ロケット：Electron打ち上げ日時：日本時間 2026年4月23日12時09分発射場