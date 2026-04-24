アメリカ企業Rocket Lab（ロケットラボ）は日本時間2026年4月23日に「Electron（エレクトロン）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた日本の超小型衛星8機はロケットから無事に分離されたことを、Rocket LabとJAXA（宇宙航空研究開発機構）が報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Electron (Kakushin Rising)

革新的衛星技術実証4号機について

ロケット：Electron打ち上げ日時：日本時間 2026年4月23日12時09分発射場：ロケットラボ 第1発射施設（ニュージーランド、マヒア半島）ペイロード：革新的衛星技術実証4号機の超小型衛星8機

革新的衛星技術実証4号機は、大学・研究機関・民間企業などが開発したハードウェアに宇宙での実証の機会を提供するJAXAの「革新的衛星技術実証プログラム」における4回目の実証機会で、8つの部品・機器と8機の超小型衛星が選定されています。

このうち8つの機器類を搭載した「小型実証衛星4号機（RAISE-4）」は、2025年12月14日にElectronロケットですでに打ち上げられており、今回は以下の8機の超小型衛星が打ち上げられました。

・編隊飛行技術試験衛星「MAGNARO-II」（名古屋大学）

・海洋観測データ収集IoT技術実証衛星「KOSEN-2R」（米子工業高等専門学校）

・一体成型技術実証衛星「WASEDA-SAT-ZERO-II」（早稲田大学）

・CubeSat搭載用超小型マルチスペクトルカメラ実証衛星「FSI-SAT2」（一般財団法人未来科学研究所）

・折り紙リフレクトアレーアンテナ実証衛星「OrigamiSat-2」（東京科学大学）

・バッテリ異常検知システム実証衛星「Mono-Nikko」（株式会社大日光・エンジニアリング）

・地震先行現象検知検証衛星「PRELUDE」（日本大学）

・速報実証衛星「ARICA-2」（青山学院大学）

関連画像・映像

【▲ JAXAの「革新的衛星技術実証4号機」の超小型衛星8機を搭載して打ち上げられた「Electron」ロケット（Credit: Rocket Lab）】

【▲ 1段目（奥）を切り離し、2段目（手前）のエンジンに点火したElectronロケットの様子。Rocket Labのライブ配信から（Credit: Rocket Lab）】

MISSION SUCCESS! Payload deployment confirmed for "Kakushin Rising" on our 87th Electron launch.

Congratulations @JAXA_en and welcome to orbit once again 🛰️ pic.twitter.com/JzGc037OoL

- Rocket Lab (@RocketLab) April 23, 2026



文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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