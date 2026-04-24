放送作家の野々村友紀子（51）が、23日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）に出演し、20歳年下超人気アイドルに思わずときめいたことを明かした。【写真】まさかの展開！向井康二の意外な一面に騒然となるスタジオ番組では、Xの世界トレンド1位となった前週の放送に引き続きSnow Man・向井康二のデート企画を放送。“俺のカッコいいところだけを見て欲しいデート”と銘打ち、向井が自