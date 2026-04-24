51歳・野々村友紀子、20歳年下超人気アイドルに思わぬときめき「腹の底の“キュン”がここまで…」
放送作家の野々村友紀子（51）が、23日放送のフジテレビのバラエティー番組『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演し、20歳年下超人気アイドルに思わずときめいたことを明かした。
【写真】まさかの展開！向井康二の意外な一面に騒然となるスタジオ
番組では、Xの世界トレンド1位となった前週の放送に引き続きSnow Man・向井康二のデート企画を放送。“俺のカッコいいところだけを見て欲しいデート”と銘打ち、向井が自ら立案したプランを実行。“彼女役”3時のヒロイン・福田麻貴とともに1対1のスノボレッスンから雪だるまづくりを楽しむVTRを鑑賞した指原莉乃、いとうあさこらスタジオの女性陣は、口々に「いい！」と大絶賛。
その中で、それまで冷静にツッコミを入れていた野々村がついに「私もどうせふざけるんやろなっていうのから、年も離れてるし、そういうふうには、見られないかなと思ってたけど、腹の底に落ちてた“キュン”がここまで」とみぞおちのあたりを手で示し、まさかのときめきを感じたことを告白。共演陣を驚かせていた。
本番組は、指原やいとう、アンミカら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。トークィーンズメンバー自らが事前にゲストに直接取材を行い、その情報をもとにスタジオに招いたゲストを質問攻め。ゲストをとことん深掘りしていく番組。
【写真】まさかの展開！向井康二の意外な一面に騒然となるスタジオ
番組では、Xの世界トレンド1位となった前週の放送に引き続きSnow Man・向井康二のデート企画を放送。“俺のカッコいいところだけを見て欲しいデート”と銘打ち、向井が自ら立案したプランを実行。“彼女役”3時のヒロイン・福田麻貴とともに1対1のスノボレッスンから雪だるまづくりを楽しむVTRを鑑賞した指原莉乃、いとうあさこらスタジオの女性陣は、口々に「いい！」と大絶賛。
本番組は、指原やいとう、アンミカら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティー。トークィーンズメンバー自らが事前にゲストに直接取材を行い、その情報をもとにスタジオに招いたゲストを質問攻め。ゲストをとことん深掘りしていく番組。