手塚治虫による名作マンガ・アニメ作品『リボンの騎士』を原案とする新作アニメ『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』が、8月にNetflixで配信されることが明らかになった。「監督を務めるのは数多くのアニメーション作品で原画などを務めるほか、星野源さんの『異世界混合大舞踏会 （feat.おばけ）』のMV監督を務めた五十嵐祐貴さんです。五十嵐さんが所属するツインエンジンが製作を手がけます」（スポーツ紙記者）手塚の『リボ