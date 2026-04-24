7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、5月1日発売のムック『CHEER（チア） Vol.69』（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。赤と黒の妖艶な世界で、艶めかしく舞う川島の芸術的な写真が掲載される。【写真】スーツ姿がかっこいい！大橋和也＆寺西拓人＆上田竜也＆川島如恵留主演舞台『惰性クラブ』が6月に東京、7月に大阪で控える川島の撮り下ろし写真はリムレスメガネで、より一層知的な雰囲気をかもし出す。撮影では