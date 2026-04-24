Travis Japan川島如恵留、リムレスメガネで知的かつ妖艶な雰囲気 “トラジャ担”としての推し活ライフ明かす
7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、5月1日発売のムック『CHEER（チア） Vol.69』（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。赤と黒の妖艶な世界で、艶めかしく舞う川島の芸術的な写真が掲載される。
【写真】スーツ姿がかっこいい！大橋和也＆寺西拓人＆上田竜也＆川島如恵留
主演舞台『惰性クラブ』が6月に東京、7月に大阪で控える川島の撮り下ろし写真はリムレスメガネで、より一層知的な雰囲気をかもし出す。撮影ではベストなタイミングでジャケットを脱いだり、メガネや手袋を外したりしながら、華麗にポージングを決めた。
また、倒したソファの上で寝そべるなど、複雑な撮影にも柔軟に対応。撮影中に「カッコいい！」と褒められると、うれしそうにニコニコする場面も。
インタビューでの「実はTJのコンテンツを観るのが好きなんですよ。ふつうに自分たちのYouTubeやMVを観たり、メンバーが出ているドラマを観たり、TVerでお気に入り登録やいいねをしてみたり、トラジャ担として推し活を満喫しています（笑）」といった発言の数々からは、メンバーへの愛がこれでもかとあふれだす。さらに前号（CHEER Vol.68）の表紙のメンバー・中村海人を見た川島は、「海人だ〜」とナチュラルなトラジャ担の反応を見せていた。
【写真】スーツ姿がかっこいい！大橋和也＆寺西拓人＆上田竜也＆川島如恵留
主演舞台『惰性クラブ』が6月に東京、7月に大阪で控える川島の撮り下ろし写真はリムレスメガネで、より一層知的な雰囲気をかもし出す。撮影ではベストなタイミングでジャケットを脱いだり、メガネや手袋を外したりしながら、華麗にポージングを決めた。
インタビューでの「実はTJのコンテンツを観るのが好きなんですよ。ふつうに自分たちのYouTubeやMVを観たり、メンバーが出ているドラマを観たり、TVerでお気に入り登録やいいねをしてみたり、トラジャ担として推し活を満喫しています（笑）」といった発言の数々からは、メンバーへの愛がこれでもかとあふれだす。さらに前号（CHEER Vol.68）の表紙のメンバー・中村海人を見た川島は、「海人だ〜」とナチュラルなトラジャ担の反応を見せていた。