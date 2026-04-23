7日間の旅の末に彼らが選択するのは、涙の結婚か？それとも涙の別れか？ 4月23日、結婚に踏み出せないカップルたちのリアルに密着するABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第8話が放送された。【映像】空気が凍った…“非情な言葉”が飛び出た瞬間番組では、付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが“恋人として最後”の旅行へ。30歳を目前に専業主婦を夢見るリノ（28）と、パートナーにも自立を求める現実主義者