天皇皇后両陛下は、記録的な大雪で大きな被害を受けた新潟や秋田など5つの道県に宮内庁を通じて見舞金を贈られました。両陛下は、この冬の大雪で被害を受けた北海道と、青森、秋田、山形、新潟の各県に宮内庁を通じて見舞金を贈られました。両陛下は、各地の被害状況に深く心を痛め、2026年2月、陛下の誕生日の一般参賀でも大雪による被害を案じ、「雪の事故などで被害に遭われた方々に、心からのお見舞いをお伝えいたします」と述