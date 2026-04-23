【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JO1が東京・東京ドーム、大阪・京セラドーム大阪で『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』を開催。4月23日に行われた京セラドーム大阪でのファイナル公演にて、今秋、全米デビューすることを発表した。 さらに、北米ツアーの開催も決定。10月2日から10月11日にかけてトロント、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ、ロサンゼルスの5都市を