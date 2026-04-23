JO1、念願の全米デビュー＆北米ライブツアー開催決定！「俺ら最強やで！これからJO1もっともっといけます！」（河野純喜）

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JO1が東京・東京ドーム、大阪・京セラドーム大阪で『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』を開催。4月23日に行われた京セラドーム大阪でのファイナル公演にて、今秋、全米デビューすることを発表した。

さらに、北米ツアーの開催も決定。10月2日から10月11日にかけてトロント、ニューヨーク、シカゴ、サンフランシスコ、ロサンゼルスの5都市を巡る。

サプライズはこれだけにとどまらず、愛知・バンテリンドーム ナゴヤでの追加公演の開催も発表された。

■JO1が以前から目標に掲げていた全米デビューが実現

2026年秋の全米デビューでは、全曲あらたに制作されたUSオリジナルのEPをリリースする。今回の全米デビューは、以前からJO1が目標に掲げていたものであり、このサプライズ発表に会場は大きなどよめきに包まれた。

JO1は2025年、初のワールドツアーを開催。その後、5月にはアメリカのラジオ・エアプレイチャート「Mediabase Top40 Radio Airplay」にて、日本人アーティストとして過去最高位にランクインした。

そして12月には、アメリカ最大級の年末音楽フェスツアー『2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour』のダラス公演およびロサンゼルス公演に出演。また先月には、アメリカ最高峰の音楽賞『iHeartRadio Music Awards 2026』で“World Artist of the Year”部門に日本人アーティストとして初めてノミネートされた。

こうして着実にアメリカでの実績を重ねてきたJO1が、ついに全米デビュー。北米ツアーとあわせて、アメリカ市場に向けた本格的な展開が始まる。

さらに、JO1初となるバンテリンドーム ナゴヤでの公演決定に大きな歓声が上がった。追加公演、7月19・20日に行われる。

■念願のバンテリンドーム ナゴヤ公演決定に、「やっとナゴヤドーム行けるぜ！」

名古屋出出身のメンバーである佐藤景瑚と木全翔也は、念願であった同会場でのライブ開催が実現し、「やっとナゴヤドーム行けるぜ！」「永縁は終わりません！ まだまだ続きますよ」と、ガッツポーズで喜びを爆発させた。

さらに、リーダーの與那城奨は、開催日当日の7月20日（日本時間）早朝に、サッカーワールドカップの決勝が行われることにも触れ、「みんなで応援して、そのエネルギーのままライブしようよ！」と笑顔で話し、7月の公演への期待をにじませた。

興奮冷めやらぬサプライズのなか、金城碧海が「円陣しよう！」と呼びかけると、ステージ中央にメンバーが集まり、河野純喜が「俺ら最強やで！これからJO1もっともっといけます！」と士気を高め、会場のJAM（ファンネーム）の手を掲げると、会場全体で「JO1 We Go to the TOP！」と叫び、喜びを分かち合った。

国内外であらたな挑戦を続ける彼らの歩みは、さらなるステージへと進んでいく。今後の活躍に注目だ。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■ライブ情報

『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’ FINAL』

07/19（日）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

07/20（月・祝）愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

『2026 JO1 NORTH AMERICAN TOUR』

10/02（金）トロント

10/04（日）ニューヨーク

10/06（火）シカゴ

10/08（木）サンフランシスコ

10/11（日）ロサンゼルス

■【画像】名古屋追加公演のポスター

■関連リンク

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/