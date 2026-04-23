岡山市役所 岡山市は4月28日から5月22日まで、国際友好交流都市・地域の中学生、高校生を受け入れる家庭「ホストファミリー」を募集します。受け入れ期間は以下の通りです。 ・7月21日～27日／6泊7日【サンノゼ市（アメリカ）・グアム準州（アメリカ）】 ・8月5日～11日 ／6泊7日【富川市（韓国）・新竹市（台湾）】 ・8月18日～24日／6泊7日【プロヴディフ市（ブルガリア）】 海外の生徒