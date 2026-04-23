パター部門の売り上げ1位は『スパイダーZT』だが、1位から5位までは僅差の争いが続いている。そんな中、初登場で4位になったのが、4月9日に発売されたピンの『スコッツデール テック』シリーズ。白いデザインと、視覚効果を利用したアライメント効果が特徴で、女子ツアーでは鈴木愛が使いはじめたことが話題になった。PGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに取材した。【週間ギアランキング】トップ10をまとめて発表！テ