ツアー最少18パットを記録した鈴木愛の“白い”新作パターが売り上げ4位にランクイン！【週間ギアランキング】
パター部門の売り上げ1位は『スパイダーZT』だが、1位から5位までは僅差の争いが続いている。そんな中、初登場で4位になったのが、4月9日に発売されたピンの『スコッツデール テック』シリーズ。白いデザインと、視覚効果を利用したアライメント効果が特徴で、女子ツアーでは鈴木愛が使いはじめたことが話題になった。PGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに取材した。
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「鈴木愛選手が使った影響は大きいです。中継でも白いヘッドがよく目立っていて、『あのパター何？』と思った人が多いのでしょう。当店でも試打をする人は増えています」 最大の特徴は白いヘッドに描かれた「点」と「線」によって、集中力と再現性を高めたことだが…。 「なかなかそこまで感じ取って言葉にする人はいませんが、パターとしてシンプルに打ちやすい、打感が良い。マレット型ですが振りやすいパターだと思います。純正グリップがやや太めになっているので手元が安定する効果も大きい。ピンらしいやさしいパターです」 開幕戦以降も『スコッツデール テック』を使い続ける鈴木愛は平均パット数2位（1ホール平均・1.7471）と好結果を出しており、「KKT杯バンテリンレディス」の2日目にはツアー最少記録となる18パットをマークし話題にもなった。今後もさらに売り上げを伸ばしてきそうだ。 （パターランキング）1位 テーラーメイド スパイダーZT2位 スコッティ・キャメロン ファントム3位 スコッティ・キャメロン スタジオスタイル ※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●31種のボールを徹底検証！ 関連記事「31種のボールをプロが徹底試打&評価 ウェッジで一番スピンが入るモデルはどれ？」で数値を公開中
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