和のコンテンポラリー玉藻公園披雲閣 国の重要文化財、高松市の玉藻公園の披雲閣で23日、展示会「和のコンテンポラリー 春のお城美術館」が始まりました。 国内外のアーティストや大学生など、あわせて90人の新作約100点を展示しています。 今回のテーマは「800（継承／承継）」。共催する高松市の宇佐八幡宮が2026年に創建800年を迎えるのにちなんでいます。 ひときわ暗い部屋で