新年度が始まり、自転車に乗る機会が増える今、ちょっとした油断が命に関わる事故につながりかねません。どんな事故が多いのか、そして未然に防ぐポイントをまとめました。自転車でヒヤリとしたことがないか、街の人に聞いてみると…。■「歩いてる時に後ろや前から自転車が来ると危ないなと思います」■「すり抜けて人と人の間を来ると自転車は危ないなと思います」■「道を走っていた（自転）車がいきなり車道に飛び出てきた時は