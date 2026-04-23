＜前澤杯初日◇23日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第1ラウンドが終了した。37歳の中西直人が9バーディ・ボギーなしで回り、ツアー自己ベストの「63」をマーク。9アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】清本美波さんはミニスカスタイルです8アンダー・2位に藤本佳則。7アンダー・3位タイには古川龍之介と中島邦宏が続いた。主催者推薦で出場している女子プレーヤー・青木瀬令奈は、5バーディ