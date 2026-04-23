中西直人が自己ベスト「63」で首位発進 快挙の青木瀬令奈は71位
＜前澤杯 初日◇23日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第1ラウンドが終了した。37歳の中西直人が9バーディ・ボギーなしで回り、ツアー自己ベストの「63」をマーク。9アンダー・単独首位発進を決めた。
【写真】清本美波さんはミニスカスタイルです
8アンダー・2位に藤本佳則。7アンダー・3位タイには古川龍之介と中島邦宏が続いた。主催者推薦で出場している女子プレーヤー・青木瀬令奈は、5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」。女子としてはツアー史上初のアンダーパーをマークし、71位タイで滑り出した。青木と同じく女子選手の清本美波と横山翔亜は、それぞれ1オーバー・86位タイ、4オーバー・99位タイで初日を終えた。昨年覇者の小西たかのり、約1年ぶりツアー参戦の片山晋呉らは3アンダー・36位タイにつけた。今大会の賞金総額は2億円。優勝者には4000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
前澤杯のリーダーボード
【写真】脚線美が際立ちます ラウンドガールフォト集
中西直人 プロフィール＆成績
〈連続写真〉ゆるゆるグリップで振り下ろす 青木瀬令奈のスイング
日本勢は15人が出場 米女子メジャー初日の組み合わせ
【写真】清本美波さんはミニスカスタイルです
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