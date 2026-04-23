堀琴音が自身のインスタグラムを更新。「アクサレディス」で優勝した永峰咲希を祝う食事会の様子を披露した。【写真】さすが！ 超豪華プレート堀は「さきちゃん改めて優勝おめでとう」と祝福の言葉をつづり、「ちえさんが開いてくれたお祝いで、しっかり便乗させてもらいました笑」とコメント。有村智恵が主催した食事会で、永峰の優勝を祝ったことを明かした。投稿では、「アクサレディス優勝おめでとう」とメッセージが添えられ