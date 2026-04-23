「次は主役で」堀琴音が永峰咲希のアクサレディス優勝を祝福！「しっかり便乗させてもらいました笑」
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。「アクサレディス」で優勝した永峰咲希を祝う食事会の様子を披露した。
【写真】さすが！ 超豪華プレート
堀は「さきちゃん改めて優勝おめでとう」と祝福の言葉をつづり、「ちえさんが開いてくれたお祝いで、しっかり便乗させてもらいました笑」とコメント。有村智恵が主催した食事会で、永峰の優勝を祝ったことを明かした。投稿では、「アクサレディス優勝おめでとう」とメッセージが添えられた豪華なデザートプレートを前に、永峰を囲むように3人で並んだ笑顔のショットを公開。「まさかのサプライズプレートまで」と驚きをつづり、フルーツや装飾が華やかに盛り付けられた一皿がテーブルを彩り、祝福ムードをより一層引き立てている。さらに別の写真では、そのデザートプレートを前にした永峰のソロショットも披露。主役らしい1枚が、改めてお祝いの雰囲気を際立たせている。「幸せすぎる時間」と振り返るコメントからも、和やかなひとときが伝わってくる。永峰は昨年の「資生堂・JAL レディスオープン」でプレーオフを制し、5年ぶりの優勝を達成。今回の勝利でツアー通算4勝目を挙げた。堀は「ちえさんご馳走さまでした」と感謝を伝えつつ、「次は“便乗じゃなくて主役で”いきたい」と力強くコメント。ハッシュタグでも「次は自分が」と、炎の絵文字を添えて意気込みを示し、次なる活躍へ向けた決意を感じさせている。次戦は30日開幕の「NTTドコモビジネスレディス」に出場予定。千葉県・浜野ゴルフクラブを舞台に、ゴールデンウィークで多くのギャラリーが集う一戦で“主役”の座を狙う。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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