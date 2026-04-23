小田急電鉄が、駅員を通じて利用客に手渡している「Thank you（サンキュー）カード」。忘れ物を届けた人や、体調を崩した人の救護に協力した人に、感謝の気持ちを込めて渡される小さな1枚だ。配布が始まってから、この春でちょうど10年。取り組みを通じて、駅員と利用客のあいだには、以前よりも自然に「ありがとう」の言葉や会話が交わされるようになったという。●2016年から続く「Thank youカード」の正体「駅員さんに落とし物