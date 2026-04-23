株式会社ペッパーフードサービスは、2026年4月22日(水)に「いきなり！ステーキ水戸インター店」をオープンする。茨城県内では5店舗目となり、ロードサイド店舗としては、6年2か月ぶりのオープンとなる。■ゆったりと食事ができる座席「いきなり！ステーキ水戸インター店」は、2025年12月24日にオープンした次世代型店舗「いきなり！ステーキ神田北口店」の内装を基に設計を行い、グループでもゆったりと食事ができる座席を設けてい