6年ぶりとなるロードサイド店舗！いきなり！ステーキ、茨城県水戸市にオープン決定
株式会社ペッパーフードサービスは、2026年4月22日(水)に「いきなり！ステーキ水戸インター店」をオープンする。茨城県内では5店舗目となり、ロードサイド店舗としては、6年2か月ぶりのオープンとなる。
■ゆったりと食事ができる座席
「いきなり！ステーキ水戸インター店」は、2025年12月24日にオープンした次世代型店舗「いきなり！ステーキ神田北口店」の内装を基に設計を行い、グループでもゆったりと食事ができる座席を設けているほか、神田北口店に導入した調理設備《スチームコンベクションオーブン》を採用している。
※写真はイメージ
＜店舗詳細＞
開店日 ：2026年4月22日(水)※諸般の事情によりオープン日が変更になる場合がある。
店舗名 ：いきなり！ステーキ水戸インター店
住所 ：茨城県水戸市大塚町1572-3
座席数 ：64席(約74坪)
駐車場 ：敷地内駐車場34台
アクセス：常磐自動車道：水戸IC出口から約700ⅿ
最寄り駅：JR常磐線（上野東京ライン）赤塚駅から徒歩約15分
■いきなり！ステーキ
■ITライフハック
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※写真はイメージ
＜店舗詳細＞
開店日 ：2026年4月22日(水)※諸般の事情によりオープン日が変更になる場合がある。
店舗名 ：いきなり！ステーキ水戸インター店
住所 ：茨城県水戸市大塚町1572-3
座席数 ：64席(約74坪)
駐車場 ：敷地内駐車場34台
アクセス：常磐自動車道：水戸IC出口から約700ⅿ
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