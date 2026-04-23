松本市の市道で22日、自転車に乗っていた男子高校生が乗用車にはねられ、大けがをする事故がありました。警察は、車を運転していた会社員の男を現行犯逮捕しています。22日午後8時半すぎ、松本市島立の市道で、自転車が後ろから来た乗用車にはねられました。この事故で、自転車に乗っていた松本市神林の男子高校生(17)が、松本市内の病院に搬送されましたが、頭の骨を折る大けがです。男子高校生は当時、道路の左側で自転車に乗っ