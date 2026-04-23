好評発売中のFRaU JAXURY MOOK。宮館涼太さんの表紙で、JAXURY（ジャクシュアリー）を初めて知り、共感してくれた方も多数。編集部に多くのメッセージが届いています。日本の（＝Japan's）ほんもの（= Authentic）輝き（＝Luxury）、JAXURY（ジャクシュアリー）JAXURYとは、Japanʼs Authentic Luxuryをひとこ とで表すために新たに作った言葉です。高級品や贅を尽くすことだけがLuxuryなのではな く、Authenticity = “ほんも