避難した人たち＝22日午後8時36分、岩手県大槌町NTTドコモは22日、岩手県大槌町で発生した山林火災に関連し、緊急時に携帯大手間で通信網を開放する「JAPANローミング」を発動して緊急通報やメッセージのやりとりをできるようにしたと明らかにした。ローミングを使っても利用料はかからない。4月1日の制度開始以来、発動は初めてだという。山林火災で通信障害が発生したことに伴う対応で、ドコモは停電や伝送路の故障が原因で