特殊な繊維を使い、休養時や睡眠時に着るだけで疲労回復効果が期待できるリカバリーウェア。その仕組みや購入前にチェックすべきポイントを押さえつつ、編集部オススメの5つのブランドを紹介する。 【記事監修】医師・坪田 聡先生日本睡眠学会所属医師、医学博士。雨晴クリニック院長。日本を睡眠先進国にし、睡眠の質を向上させるための指導・普及に努める。All About睡眠ガイド。 BAKUNE─ バクネ ─ 極小セラミック