特殊な繊維を使い、休養時や睡眠時に着るだけで疲労回復効果が期待できるリカバリーウェア。その仕組みや購入前にチェックすべきポイントを押さえつつ、編集部オススメの5つのブランドを紹介する。

【記事監修】



医師・坪田 聡先生

日本睡眠学会所属医師、医学博士。雨晴クリニック院長。日本を睡眠先進国にし、睡眠の質を向上させるための指導・普及に努める。All About睡眠ガイド。

BAKUNE ─ バクネ ─

極小セラミックス粉末が織り込まれた特殊繊維「SELFLAME」を使用したリカバリーウェアを展開し、すべて一般医療機器として届出済み。寝返りのしやすさや肌触りにもこだわり、より良い睡眠のための機能も備える。定番のスウェットに加え、季節ごとの素材やデザインも豊富。

オールシーズン心地良い軽く柔らかな定番スウェット

テンシャル

BAKUNE スウェット メンズ

2万6840円（上下セット）

素材●本体：綿67%、ポリエステル30%、ポリウレタン3%／リブ部分：綿98%、ポリウレタン2%

シアバター加工による軽く柔らかな肌触りのスウェットタイプ。生地に使用している糸を改良し、裏地の引っかかりも軽減。ストレッチ性が高くて動きやすく、袖周りはリブ付きでまくりやすい。6色展開。一般医療機器。

↑独自のパターン設計「BAKUNE Motion Design」を採用。脇下の可動域と背幅を広くとることで、自然な寝返りをサポートする。

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高い保温性で冬も快適に！滑らかな肌触りのベロア生地

テンシャル

BAKUNE ベロア

3万3880円（上下セット）

素材●ポリエステル94%、ポリウレタン6%

高級感のある光沢と、滑らかで上質な肌触りが魅力のトリコットベロア生地を使用。基本の機能はそのままに、BAKUNEシリーズのなかでトップクラスの保温性を備え、冬本番にぴったり。4色展開。一般医療機器。

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ホテルライクに仕上げたガーゼ素材のパジャマ

テンシャル

BAKUNE パジャマ ガーゼ

3万800円（上下セット）

素材●綿71％、ポリエステル26％、ポリウレタン3%

敏感肌の人でもストレスなく着用できる柔らかなガーゼ素材を使用し、前開きのボタンフロントタイプで着脱もラクに。ホテルライクなデザインながら、刺繍は肌に直接当たらない位置に施され、チクチク感もない。3色展開。一般医療機器。

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リカバリーウェアのチェックポイント □ 「一般医療機器」として届出を行っているか

PMDA（※１）に届出を行った製品は、「一般医療機器」と明記されている。必ずしもそれ以外の製品に効果がないわけではないが、これにより厚生労働大臣が指定した機能や形状をクリアしていることがわかる。 □ デザインが着用シーンに適しているか

睡眠時に着用する場合は、前開きのパジャマや丸首スウェットのように、寝返りがしやすくゆとりのあるデザインがオススメ。外出時にも使えるフード付きのワンマイル着やスーツ、インナーなども展開されている。 □ 心地良い素材かどうか

肌に直接触れるため、凹凸が少なく滑らかな生地や、綿など柔らかな自然素材を選ぶと着心地もアップ。吸水性や速乾性、抗菌・防臭といった機能があると、寝ている間に汗をかいてもベタつきやムレを抑えられる。 ※1：独立行政法人 医薬品医療機器総合機構。

MEDiHEAL ─ メディヒール ─

ワークマンのリカバリーウェアは、上下で4000円を切る圧倒的なコスパが魅力。現在は11アイテムが一般医療機器として届出済み（※2）。

※2：2025年12月12日現在。

コスパ重視ならこの一着！滑らかな感触の薄手タイプ

ワークマン

メディヒール ルーム長袖シャツ／ルームロングパンツ

各1900円

素材●本体：ポリエステル80%、綿20%／リブ：ポリエステル60％、綿35％、ポリウレタン5％

独自技術で繊維に練り込んだ高純度セラミックスが、身体から放出される遠赤外線を輻射。滑らかな肌触りと薄手で軽やかな着心地により、パジャマや部屋着として一年中快適に着用できる。3色展開。一般医療機器。

SIXPAD ─ シックスパッド ─

アスリートにも支持されるSIXPADならではの、スポーティでスタイリッシュなデザインが魅力。外出着として使えるモデルも人気だ。

汗をかいても乾きやすくストレスフリーな着心地

MTG

SIXPAD Recovery Wear

スリープトップ／スリープパンツ

2万6400円（上下セット）

素材●レーヨン 63％、ポリエステル 29％、ポリウレタン 8％

天然鉱石を練り込んだ特殊繊維「Mediculation」が身体から放出される遠赤外線を輻射。レーヨンの一種であるモダールを使った滑らかな生地は、ストレッチ性に加え吸水・速乾性にも優れる。3色展開。一般医療機器。

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BRAIN SLEEP ─ ブレインスリープ ─

睡眠医学に基づき製品開発を行うブレインスリープは、睡眠特化型ウェアを展開。Makuake先行予約では3500万円超の応援購入を記録した。

身体を温めつつ軽くてムレにくいリラックス設計

ブレインスリープ

ブレインスリープ ウェア リカバリー

2万8600円（上下セット）

素材●本体：ポリエステル75％、綿15％、レーヨン10％／リブ：綿95％、ポリウレタン5％

数種類のセラミックスをブレンドし、高濃度で繊維に練り込んだ「MEDIC RECOVERY FIBER」を採用。特殊な糸形状で効果的に身体を温めつつ、軽量で吸湿・放湿性の高い生地により快適に眠れる。3色展開。一般医療機器。

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ReFa VITALWEAR ─ リファ バイタルウェア ─

2025年11月には美容ブランドのReFaが参入。全製品に五島の椿オイルを含浸させた生地を使い、しっとりと柔らかな肌触りが特長だ。

五島の椿オイルを含浸！吸水性も高いスムース素材

MTG

ReFa VITALWEAR

リファ バイタルテックモイストスムース

スタンドカラースリープウェア

3万8500円（上下セット）

素材●レーヨン66%、ポリエステル29％、ポリウレタン5％

独自開発した「血行促進繊維VITALTECH」を使用。スタンドカラーや背当て、袖口は生地を2重にし、血行促進のポイントにアプローチする。スムース素材で肌心地が良く、吸水性も高い。3色展開。一般医療機器。

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就寝中の血行促進で疲労を回復する機能性ウェア

リカバリーウェアとは、着ることで血行を促進し、疲労回復や筋肉のコリの改善などをサポートする製品を指す。刺激を感じることなく、寝ている間にケアできる点から人気が高まり、近年はさまざまなメーカーが取り扱いを拡大している。リカバリーウェアの仕組みは大きくふたつに分けられる。

ひとつは磁石の力で血行を促進するタイプで、厚生労働大臣が指定した基準をクリアし、PMDAに認証された製品は「管理医療機器」に分類される。もうひとつは、セラミックなどの鉱物を織り込んだ特殊繊維を用い、身体から放出される遠赤外線を輻射して血行を促進するタイプ。近年主流なのはこちらで、PMDAに届出を行った製品は「一般医療機器」の「家庭用遠赤外線血行促進用衣」に当たる。本記事で紹介している製品も、すべてこの一般医療機器として届出を行っている。

いずれのタイプも肌に直接触れることでより効果を発揮する。睡眠時に着用する場合は寝返りを妨げないシルエットを選び、寝具や室温、湿度など快適な睡眠環境を整えることも大切だ。

なお、着用にあたっては注意点もある。磁気タイプは心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器を利用している人は着用不可。鉱物を用いたタイプを含め、妊娠中または妊娠の可能性がある人、皮膚に異常がある人、敏感肌や繊維アレルギーの人も使用を控えたほうが良いとされている。また、眠気を誘ったり交感神経を抑えたりする働きがあるため、運動時や運転中、危険を伴う作業時には着用しないこと。適切に使い、翌日のパフォーマンス向上につなげたい。

※「GetNavi」2026年2-3月合併号に掲載された記事を再編集したものです。

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