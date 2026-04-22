グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。4月18日（土）の放送は、INIの郄塚大夢（たかつか・ひろむ）さんが登場！ 4月22日（水）リリースの8枚目となるシングル「PULSE」について伺いました。（左から）潮紗理菜、郄塚大夢さん、遠山大輔◆INI、結成5年の軌跡INIは、オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON 2