グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。4月18日（土）の放送は、INIの郄塚大夢（たかつか・ひろむ）さんが登場！ 4月22日（水）リリースの8枚目となるシングル「PULSE」について伺いました。

（左から）潮紗理菜、郄塚大夢さん、遠山大輔

INIは、オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON 2」を経て、2021年6月に結成された11人組グローバルボーイズグループ。同年の「第63回日本レコード大賞」で新人賞を受賞。前作の「THE WINTER MAGIC」まで、8作連続でハーフミリオンを達成。「THE WINTER MAGIC」はリリースから4日で初のミリオンを達成し、初週で120万枚を突破。そして、昨年は全国アリーナツアー「2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR [XQUARE]」を開催し、追加公演として、バンテリンドームナゴヤを3DAYSおこないました。遠山：（結成から）もう5年！郄塚：そうですね。遠山：このプロフィール以外のところでも、いろんな活動をたくさんされていますけど、（グループが）どんどん大きくなっている実感みたいなものはありますか？郄塚：MINI（INIのファンネーム）の応援の声もすごく聞いたりしていて、そこでも実感しますし、いろんな記録を達成させていただくのも、MINIのみんながいてこそなので、すごくありがたいなと思っています。

郄塚大夢さん

遠山：そして、4月22日に8枚目のシングル「PULSE」がリリースされるということで、おめでとうございます！郄塚：ありがとうございます！遠山：全4曲入りですけれども、INIのメンバーの皆さんも作詞に関わっているんですよね？郄塚：はい。今作は4曲ともメンバーが作詞に参加しています。遠山：例えば、「この曲は誰がいこうか」というのを話し合ったりしているんですか？郄塚：基本的には決まっていなくて。やりたい人がコンペで競い合って、採用されたメンバーが作詞に参加する、みたいな感じになっていますね。遠山：2曲目の「OURS」は、郄塚くんも作詞に参加されているんですよね？郄塚：はい、参加しました。遠山：どんな作品になりました？郄塚：「PULSE」っていうシングルのテーマが“青春”なんですけど、「OURS」は青春の痛みというか、輝きだけじゃない青春ゆえの悩みにフォーカスした曲です。その痛みが未来の自分にとってすごく大きな力になるよ、みたいな思いを込めました。遠山：なるほど。それが2曲目に収録されていて、1曲目のタイトル曲「All 4 U」は、（当番組のランキングにランクインして）我々も何週も聴かせてもらっている楽曲ですが、クールだけれど闘志もしっかりあるし、やらなきゃいけないこととか超えなきゃいけないものも、しっかり自分で分かっていて、そこに向かっていく人のための曲だなっていうふうに感じました。郄塚：まさしく、本当にその通りです！遠山：この楽曲は、どんな印象を受けました？郄塚：デモの段階で、どれをタイトル曲にするかをメンバーで決めたんですけど、本当に全員一致くらいの勢いで「この曲にしよう！」って決まったので、みんなすごく気に入っていますし、思い入れもありますね。次回4月25日（土）の放送は、Eveさんをゲストに迎えてお届けします。



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＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜