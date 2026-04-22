ケーブルから発煙した影響で一部区間で運転を見合わせていた東京メトロ銀座線は先ほど全線で運転を再開しました。東京メトロによりますと、銀座線は22日朝、浅草駅で線路内にあるケーブルから煙が出た影響で、三越前駅から浅草駅の間で運転を見合わせていました。復旧作業が続いていましたが、安全が確認されたとして、銀座線は先ほど午後7時19分に、全線で運転を再開しました。信号につながるケーブルなど複数のケーブルが損傷し