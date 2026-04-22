福岡・嘉麻市の施設で先月、当時4歳と3歳の姉妹が意識不明の状態で発見されその後死亡した事件で、警察は30歳の母親を逮捕しました。逮捕されたのは、姉妹の母親で住居不定の水沼南帆子容疑者です。警察によりますと水沼容疑者は、先月10日の未明ごろ、嘉麻市の母子支援施設の一室で、長女の二彩ちゃんの首を電気コードで締め付けるなどして窒息死させた疑いが持たれています。調べに対し水沼容疑者は、「間違いありません」と容疑