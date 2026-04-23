京都府南丹市で起きた京都小学生遺体遺棄事件をめぐって、被害者の安達結希さんが、父親・安達優季容疑者について「変なおっさんが家に来てケンカばっかり」「お父さん大嫌いや」「（父の）名前出さんといて」と周囲に語ったことが報じられている。事件の背景には、義理の親子関係の不和があったのだろうか。＊＊＊【実際の写真】“取材禁止”の張り紙が！「結希くんの義父」が住む「立派すぎる日本家屋」デイリー新潮が