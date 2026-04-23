「大きいってそれだけで面白いぜ」【話題のポスト】154.1万表示、8.5万いいねの?デカすぎおにぎり?そんな呟きと共に投稿された?ジャンボ?なブツが、X上で注目を集めている。2026年4月12日、Xユーザーのお猿30号（＠os30g）さんが投稿したのは、ラップに包まれた黒い円盤状の何か。手の平と比較すると結構な大きさだ。フリスビーみたいである。しかしその表面には、「いくら」とか「紅鮭」などと書かれた紙が貼られている。そして見