横綱・大の里と欧勝海、石川県かほく市出身の関取たちがそろってふるさとの土俵に上がります。大相撲の秋巡業、かほく場所が開催されることになりました。きょう、かほく市役所を訪れたのは、日本相撲協会巡業部の枝川親方。親方からかほく市の油野市長に、ことし10月の大相撲秋巡業かほく場所の開催が報告されました。横綱・大の里や欧勝海、先日、関取復帰を決めた炎鵬ら、地元出身力士も多数の参加が予定されています。枝川親方