「夫の位置情報をGPSで監視してます」タレントの峯岸みなみさんが、ABEMAの番組『秘密のママ園』で、夫でYouTuberグループ「東海オンエア」のてつやさんの位置情報を確認していると明かし、話題となっています。番組では、「モラ堕ち妻（妻から夫へのモラハラ）」をテーマに議論が展開され、峯岸さんは自身について「GPS監視」を“継続中”と告白。ただし、常に監視しているわけではなく、帰宅のタイミングを把握するために確認す