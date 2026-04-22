石川県白山市の工場周辺の井戸水から国の指針値を上回る有機フッ素化合物・PFASが検出された問題。先日、工場から離れた場所でも検出が確認された中、水道水の安全を守る最前線を取材しました。金沢市の末浄水場。ここで浄水処理された水が、金沢市内に水道水を供給されています。その検査室で日々、行われているのが… 金沢市企業局・口田 直彦 上水課長：Q. 何の検査をしているのか？「水の中に、一般細菌がどれくらい含ま