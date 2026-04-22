「ＤｅＮＡ−阪神」（２２日、横浜スタジアム）人気ロックバンド「ＴｈｉｓｉｓＬＡＳＴ」がスペシャルゲストとして来場し、セレモニアルピッチを務めた。ボーカル＆ギターの菊池陽報は「過去イチ、緊張しております。誠心誠意を込めて投げさせていただきます」とあいさつ。ドラムスの鹿又輝直とそろってマウンドに立ち、同時に白球を投じると、それぞれ低めにコントロールされながらも、ともにワンバウンド投球となった