パナソニックは4月22日（水）、「LUMIX Sシリーズ」のLマウント交換レンズロードマップを更新した。 同時発表の「LUMIX S 40mm F2」と同時にロードマップへ追加されたのは、「広角単焦点レンズ」と「大口径望遠ズームレンズ」の計2本。いずれも具体的な焦点距離やF値は伏せられている。 そのうち「広角単焦点レンズ」の焦点域は、18-24mmの範囲をカバーしているように見える。前後には既存