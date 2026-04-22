おとといの三陸沖の地震を受けて、政府の地震調査委員会は臨時の委員会を開き、日頃からの備えを再確認するよう求めました。【映像】調査委 三陸沖地震を分析｢日頃の備え｣求める地震調査委員会は20日夕方に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード7.7の地震について、震源が大きな規模の地震を繰り返した領域だったと評価しました。周辺では2015年にマグニチュード6クラスの地震がおよそ5日間で3度発生していて、日頃から