【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAで、河村勇輝とツーウエー契約を結んでいたブルズは21日、ビリー・ドノバン監督（60）の退任を発表した。スポーツ専門局ESPNによると、チーム側は続投を望んだが、来季契約の選択権を持つ同監督が退くことを選んだという。同監督は2020〜21年から6季指揮。今季は31勝51敗で東カンファレンス12位に沈み、プレーオフ進出を逃した。