ルフトハンザグループは、6つのハブ空港すべてで座席供給能力を最適化する。ルフトハンザ・シティラインが運航していた、フランクフルトとミュンヘン発着の不採算路線を廃止し、座席供給能力を1％未満減少させる。5月までの欠航便数は1日120便で、ビドゴシュチ・ジェシュフ・スタヴァンゲルへの乗り入れを取りやめる。ヘリングスドルフ、コーク、グダニスク、リュブリャナ、リエカ、シビウ、シュトゥットガルト、トロンハイム、テ