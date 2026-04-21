俳優の村田雄浩（６６）と妻の女優・村田映里佳（４６）の夫婦ショットが反響を呼んでいる。村田は２１日までにインスタグラムで「最近家庭菜園にハマってるウチの奥さんと一緒に『グリーンギャラリーガーデンズ八王子本店』に初めてお邪魔しました」とプライベートを投稿。「素敵なガーデニングとアンティークの専門店広い敷地の中に植物はもちろん金魚や闘魚や熱帯魚も豊富で雑貨や食料品も充実していて飽きない