中国の送電大手、南方電力網によると、中国・ラオス運命共同体行動計画の重大プロジェクトである中国・ラオス500キロボルト送電プロジェクトが4月20日、正式に稼働を開始したとのことです。このプロジェクトは、中国南西部の雲南省とラオスのウドムサイ県、ルアンナムター県を結び、送電線の全長は177．5キロで、うち中国区間は145キロ、ラオス区間は32．5キロです。プロジェクトの稼働開始後、中国とラオスの電力相互供給能力は15