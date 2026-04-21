【カンザリンちゃん 猫耳パーカーVer.】 予約期間：4月21日～6月10日 2027年2月 発売予定 価格：26,800円 ファット・カンパニーは、フィギュア「カンザリンちゃん 猫耳パーカーVer.」を2027年2月に発売する。予約期間は6月10日まで。価格は26,800円。 本製品は、イラストレーターのカンザリン氏が描くオリジナ