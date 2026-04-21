【カンザリンちゃん 猫耳パーカーVer.】 予約期間：4月21日～6月10日 2027年2月 発売予定 価格：26,800円

ファット・カンパニーは、フィギュア「カンザリンちゃん 猫耳パーカーVer.」を2027年2月に発売する。予約期間は6月10日まで。価格は26,800円。

本製品は、イラストレーターのカンザリン氏が描くオリジナルキャラクター「カンザリンちゃん」を、素肌の上に猫モチーフのパーカーを羽織った姿で1/6スケールフィギュア化したもの。

無防備にこちらへ身を乗り出す仕草とイタズラめいた微笑みの奥にどこか誘うようなニュアンスを感じさせる表情を繊細な造形と彩色で表現しており、ゆるく羽織ったパーカーのボリューム感とその隙間から覗く華奢なスタイルのコントラストが、視線を惹きつけるポイントとなっている。

また、首元のチョーカーやリード、しっぽといったモチーフもキャラクター性と共に背徳感を演出しているほか、パーカーは着脱可能となっており、よりシンプルなスタイルでも楽しむことができる。

さらに、ビキニパーツの一部も着脱可能となっているため、好みのスタイルで堪能することができる。

「カンザリンちゃん 猫耳パーカーVer.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約260mm（パーカー装着時）

(C)カンザリン

※推奨年齢：18歳以上